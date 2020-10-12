На Закарпатье сгорела лыжная фабрика (фото) [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
В ночь на понедельник, 12 октября, в Мукачево Закарпатской области вспыхнул крупный пожар на лыжной фабрике "Тиса". Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Информация о возгорании поступила в Службу спасения в 02:00 ночи. Огнем была охвачена крыша одноэтажного здания производственного цеха со складским помещением общей площадью 20 тыс. кв. метров.
Спустя три часа спасателям удалось локализовать пожар на площади 9 тыс. кв. м. и не допустить распространения огня. В 8:35 огонь был окончательно потушен.
К тушению пожара привлекались 127 человек и 17 единиц техники. Жертв и пострадавших нет.
Судя по фотографиям с места событий, фабрика украинско-австрийского предприятия с иностранными инвестициями ООО "Фишер-Мукачево" сильно пострадала.
Ранее сообщалось, что на Закарпатье открыли для посещения уникальные военные бункеры.
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