В Мукачево вспыхнул крупный пожар на лыжной фабрике "Тиса" Источник: ГСЧС Украины

В ночь на понедельник, 12 октября, в Мукачево Закарпатской области вспыхнул крупный пожар на лыжной фабрике "Тиса". Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Информация о возгорании поступила в Службу спасения в 02:00 ночи. Огнем была охвачена крыша одноэтажного здания производственного цеха со складским помещением общей площадью 20 тыс. кв. метров.

Спустя три часа спасателям удалось локализовать пожар на площади 9 тыс. кв. м. и не допустить распространения огня. В 8:35 огонь был окончательно потушен.

К тушению пожара привлекались 127 человек и 17 единиц техники. Жертв и пострадавших нет.

Судя по фотографиям с места событий, фабрика украинско-австрийского предприятия с иностранными инвестициями ООО "Фишер-Мукачево" сильно пострадала.

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