Карантин в Украине продлили до конца зимы [ Редактировать ]
В среду, 9 декабря, Кабинет министров продлил действие карантина в Украине, который был введен из-за пандемии коронавируса, до конца зимы. Карантин будет действовать до 28 февраля 2021 года.
Об этом говорилось на заседании правительства.
Постановление с перечнем ограничений на период карантина будет доработано в течение одного дня.
Ранее Шмыгаль назвал точную дату локдауна в Украине.
Также мы писали о том, как будут работать аэропорты во время локдауна. Ранее сообщалось, когда в Украине начнется вакцинация от COVID-19.
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