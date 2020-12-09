В среду, 9 декабря, Кабинет министров продлил действие карантина в Украине, который был введен из-за пандемии коронавируса, до конца зимы. Карантин будет действовать до 28 февраля 2021 года.

Об этом говорилось на заседании правительства.

Постановление с перечнем ограничений на период карантина будет доработано в течение одного дня.

Ранее Шмыгаль назвал точную дату локдауна в Украине.

Также мы писали о том, как будут работать аэропорты во время локдауна. Ранее сообщалось, когда в Украине начнется вакцинация от COVID-19.

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