Жесткий карантин в Украине будет действовать с 8 по 24 января 2021 года. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства в среду, 9 декабря.

"С 8 по 24 января в Украине будут введены усиленные новые ограничения, назовем их зимними каникулами, чтобы не допустить новой волны заболевания", - сказал он.

Шмыгаль отметил, что правительство приняло решение не вводить карантин в декабре, поскольку до конца года осталось три недели.

Так, с 8 по 24 января украинцев ожидает:

- Закрытие общепитов, разрешается только доставка и еда на вынос.

- Рестораны в отелях будут работать с 6.00 до 23.00.

- Закрытие учебных заведений, кроме садиков и спецзаведений.

- Закрытие ТРЦ, кроме магазинов с товарами первой необходимости.

- Закрытие салонов красоты, спортзалов, развлекательных заведений.

- Запрещение проведения массовых мероприятий, кроме официальных спортивных.

- Закрытие рынков.

- Закрытие кинотеатров, театров, музеев, галерей в случае, если нет возможности ограничить посещение до 1 человека на 10кв.м помещения.



Будут работать:

- Транспорт

- Продуктовые магазины

- Аптеки и ветаптеки

- СТО и заправки без общепитов

- Банки и почта

- Историко-культурные заповедники

Ранее мы писали о том, как будут работать аэропорты во время локдауна. Также сообщалось, когда в Украине начнется вакцинация от COVID-19.

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