Локдаун в Украине: Шмыгаль назвал точную дату [ Редактировать ]
Жесткий карантин в Украине будет действовать с 8 по 24 января 2021 года. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства в среду, 9 декабря.
"С 8 по 24 января в Украине будут введены усиленные новые ограничения, назовем их зимними каникулами, чтобы не допустить новой волны заболевания", - сказал он.
Шмыгаль отметил, что правительство приняло решение не вводить карантин в декабре, поскольку до конца года осталось три недели.
Так, с 8 по 24 января украинцев ожидает:
- Закрытие общепитов, разрешается только доставка и еда на вынос.
- Рестораны в отелях будут работать с 6.00 до 23.00.
- Закрытие учебных заведений, кроме садиков и спецзаведений.
- Закрытие ТРЦ, кроме магазинов с товарами первой необходимости.
- Закрытие салонов красоты, спортзалов, развлекательных заведений.
- Запрещение проведения массовых мероприятий, кроме официальных спортивных.
- Закрытие рынков.
- Закрытие кинотеатров, театров, музеев, галерей в случае, если нет возможности ограничить посещение до 1 человека на 10кв.м помещения.
Будут работать:
- Транспорт
- Продуктовые магазины
- Аптеки и ветаптеки
- СТО и заправки без общепитов
- Банки и почта
- Историко-культурные заповедники
Ранее мы писали о том, как будут работать аэропорты во время локдауна. Также сообщалось, когда в Украине начнется вакцинация от COVID-19.
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