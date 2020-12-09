В Украине нашли перстень потомка султана Сулеймана (фото) [ Редактировать ]
В Николаевской области археологи обнаружили перстень времен Османской империи. Ученые предполагают, что украшение принадлежало внуку турецкого султана Сулеймана.
Перстень начала 18 века раскопали в окрестностях села Яселка Очаковского района. Об этом сообщает частный исследователь Карл Хейн в Facebook.
Украшение было сделано из серебра с позолотой, на него нанесено надпись "Аллах, я - твой слуга". Понять надпись ученым помогли специалисты из Стамбула.
"Перстень рассказал мне, что он принадлежал старшему сыну старого Селима, Осману. Тяжело раненым Осман - эфенди с отрядом под натиском русских отходил к морю. Помолившись Аллаху, он поцеловал перстень и оставил его в родных землях, в надежде обязательно вернуться. Защищая родину, героически погиб на войне с русскими", - рассказал исследователь.
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