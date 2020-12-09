45-летний фермер Лакхан Ядав из индийского штата Мадхья-Прадеш нашел в земле алмаз за 6 млн рупий (около 2,3 млн гривен). Об этом сообщает издание The Times of India.

В ноябре мужчина арендовал за 200 рупий клочок земли размером примерно три на три метра. Перебирая землю, фермер обнаружил необычный кристалл. Он показал его специалисту, который определил, что находка - алмаз весом 14,98 карата.

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Драгоценный камень продали за 6 млн рупий. По просьбе племянников фермер потратил часть выручки на покупку мотоцикла. Остальные деньги он планирует пустить на обучение детей.

"Надеюсь найти еще один алмаз. Поработаю на этом участке еще несколько месяцев, может, продлю аренду", - говорит Ядав.

Отмечается, что раньше у фермера были только велосипед, пара буйволов и два гектара земли, которые он приобрел на компенсацию, полученную после выселения его деревни из национального парка Панна.

Ранее сообщалось, что мультимиллионер научился добывать алмазы из воздуха. Винс утверждает, что разработал единственные в мире алмазы, которые производятся из углерода, воды и энергии.

Также мы писали о том, что в Африке найдены самые большие внеземные алмазы. Ученые предполагают, что они они появились в результате большой космической катастрофы.

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