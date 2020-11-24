Археологу из Великобритании удалось найти в Назарете дом, где провел детство Сын Божий с Марией Магдаленой и Иосифом. Об этом сообщает Daily Mail.

Кен Дарк занимался изучением остатков жилья, принадлежащих к I веку нашей эры под монастырем в израильском городе Назарет.

Фото: Daily Mail

Отмечается, что впервые исторический артефакт был обнаружен Дарком в 2015 году, но сейчас ряд экспертиз подтвердил возраст жилья и его возможное отношение к Христу. Те, кто строили церкви на этом месте, считали его достаточно значимым с религиозной точки зрения.

Фото: Daily Mail

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