Попри нову систему шлюзів Венецію знову затопило [ Редактировать ]
Венецію знову затопило попри нову систему шлюзів, яку встановили два місяці тому.
Усе через помилку синоптиків. Вони передбачали підйом води до 120 сантиметрів, але вітер раптово посилився, опадів побільшало, подекуди до півтора метра. Тому захисні дамби не встигли відрегулювати - їх активують за дві доби до прогнозованого погіршення погоди.
Зараз очікують, що вода спаде протягом двох днів, а систему бар'єрів відрегулюють для швидшого реагування.
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Венецію знову затопило попри нову систему шлюзів, яку встановили два місяці тому. Усе через помилку синоптиків. Вони передбачали підйом води до 120 сантиметрів
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