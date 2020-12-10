В четверг, 10 декабря, в ходе брифинга заместитель главы НБУ Денис Сологуб заявил, что из-за ужесточения карантина Национальный банк Украины прогнозирует потери экономики Украины на уровне 0,2 п.п. ВВП. Анонсированные правительством запреты не такие существенные, как весной 2020 года.

Что касается этого карантина, локдауна, который сейчас ожидается в январе, лист этих карантинных ограничений не такой жесткий в сравнении с тем, что мы видели весной. И поэтому по нашим оценкам новые ограничения приведут к потерям около 0,2 процентных пункта годового ВВП следующего года.

Сологуб напомнил, что НБУ прогнозировал потери от карантина выходного дня, который был введен в ноябре 2020 года, на уровне 0,2 п.п. от ВВП, однако по факту потери могли быть и меньше. В то же время, неопределенность значительно ухудшила деловые ожидания бизнеса, что стало более значительным ударом, чем сам карантин как таковой.

Ранее мы писали о том, как будут работать аэропорты во время локдауна. Также сообщалось, когда в Украине начнется вакцинация от COVID-19.

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