Доллар начал расти: курс валют на 11 декабря [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 11 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,07 гривен за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс гривны к доллару на 11 декабря установлен на таком уровне: 28,075 гривен за 1 доллар (-0,0422 грн). При этом курс доллара на 10 декабря составляет: 28,0406 гривен за 1 доллар.
Таким образом, официальный курс вырос после снижения в течение шести дней подряд.
Ранее сообщалось, что Налоговая уже выполнила план по доходам госбюджета.
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