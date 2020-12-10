В Мариуполе мужчина захватил отделение банка (видео) [ Редактировать ]
В городе Мариуполь Донецкой области мужчина со взрывчаткой устроил захват заложников в банке. Об этом сообщает местный телеканал TV7.
Изначально злоумышленник зашел в здание финансового учреждения и, угрожая ножом, взял в плен сотрудников. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции, медики и спасатели.
Отмечается, что мужчина не находился в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Он требовал прибытия на место правоохранителей, журналистов, а также начальника корпуса оперативно-внезапных действий и взрывотехнической службы. Террориста-неудачника задержали, против него возбудили уголовное дело по факту захвата заложников. Бомба оказалась предметом, похожим на видеокамеру.
Напомним, в Одессе пьяный мужчина в McDonald's угрожал взорвать бомбу. Правоохранители задержали и взяли под стражу злоумышленника.
Кроме того, в Киеве группа злоумышленников держала девушку в заложниках. Пострадавшая успела позвать на помощь полицию.
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