В Киеве мужчина с бомбой захватил банк [ Редактировать ]
Неизвестный мужчина, угрожая гранатой захватил отделение банка в киевском бизнес-центре "Леонардо".
Об этом сообщил замминистра МВД Украины Антон Геращенко.
По информации, утром в полицию позвонили из отделения банка и сообщили о захвате учреждения.
Отмечается, что столичная полиция ввела спецоперацию "Гром" и просит граждан обходить район перекрестка улицы Богдана Хмельницкого и Владимирской. Правоохранители ведут переговоры с террористом и просят его добровольно сдаться.
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