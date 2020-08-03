Неизвестный мужчина, угрожая гранатой захватил отделение банка в киевском бизнес-центре "Леонардо".

Об этом сообщил замминистра МВД Украины Антон Геращенко.

По информации, утром в полицию позвонили из отделения банка и сообщили о захвате учреждения.

Отмечается, что столичная полиция ввела спецоперацию "Гром" и просит граждан обходить район перекрестка улицы Богдана Хмельницкого и Владимирской. Правоохранители ведут переговоры с террористом и просят его добровольно сдаться.

Читайте также, полиция ликвидировала полтавского захватчика. Это случилось на окраине одного из поселков в Полтавской области.