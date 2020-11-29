Столичные правоохранители обезвредили группу лиц, которая вломилась в квартиру и взяла в заложники девушку.

Инцидент произошел на улице Дмитриевской. Пострадавшей чудом удалось вызвать полицию на помощь, после чего здание и освободить девушку.

Отмечается, что сотрудники полиции установили личность нападавших. Проводятся следственные действия в отношении преступников.

Ранее мы писали, что в центре Киева мужчина с бомбой захватил банк. Злоумышленника удалось обезвредить и арестовать.