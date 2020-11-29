Боевик в Киеве: злоумышленники держали девушку в заложниках (видео) [ Редактировать ]
Фото: Delo.ua
Столичные правоохранители обезвредили группу лиц, которая вломилась в квартиру и взяла в заложники девушку.
Инцидент произошел на улице Дмитриевской. Пострадавшей чудом удалось вызвать полицию на помощь, после чего здание и освободить девушку.
Отмечается, что сотрудники полиции установили личность нападавших. Проводятся следственные действия в отношении преступников.
Ранее мы писали, что в центре Киева мужчина с бомбой захватил банк. Злоумышленника удалось обезвредить и арестовать.
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