В пятницу, 11 декабря, стало известно о смерти известной британской актрисы Барбары Виндзор. Она скончалась накануне вечером. Актрисе было 83 года.

По словам мужа Барбары, причиной смерти актрисы стала болезнь Альцгеймера, которой и страдала с 2014 года.

Отметим, что за свою 60-летнюю карьеру Виндзор исполнила роли в более чем в 50 картинах, среди которых принесшая ей популярность в Великобритании серия фильмов "Так держать" (Carry On, 1964-1977) и сериал "Жители Ист-Энда" (EastEnders , 1994-2010, 2013-2016).

Она также сыграла в дилогии Тима Бертона по мотивам произведений Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес" (Alice in Wonderland, 2010) и "Алиса в Зазеркалье" (Alice Through the Looking Glass, 2016). В 2010 году актриса была удостоена ордена Британской империи.

