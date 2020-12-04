Актриса советского кино Нина Акимова найдена мертвой в своей квартире на западе Москвы. Она ушла из жизни в возрасте 76 лет, сообщает газета "Московский комсомолец".

При осмотре тела актрисы следователи обнаружили ссадину на лбу и гематомы в области глаз. Отмечается, что пока точная причина смерти не установлена. Также не сообщается, когда и где пройдет церемония прощания с артисткой.

В августе 2019 года Акимова была госпитализирована в одну из столичных клиник с побоями, но тогда она отказалась объяснять произошедшее. В ноябре 2020-го она ненадолго пропала, в связи с чем руководство Российского академического молодежного театра, где служила актриса, обращалось в полицию.

Нина Акимова снялась в нескольких кинокартинах, среди которых - "Сердце матери", "Дуэль" и "Метель". В основном она была занята в театральных постановках - актриса с 1983 года работала в РАМТе.

Нина Акимова - младшая дочь театрального режиссера, народного артиста СССР Николая Акимова, чье имя носит Санкт-Петербургский академический театр комедии.

Ранее сообщалось, что умерла звезда фильма "Весна на Заречной улице". Известная советская киноактриса Нина Иванова умерла после продолжительной болезни в возрасте 86 лет.

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