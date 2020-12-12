В Киеве, 12 декабря, на бульваре Тараса Шевченко жуткий пожар охватил торговый павильон около ЖД-касс и гостиницы "Экспресс". Об этом сообщает "Киев Сейчас".

12 декабря в 11:35 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г.. Киеве поступило сообщение о пожаре на бульваре Тараса Шевченко, 38/40 в Шевченковском районе столицы.

На место происшествия немедленно прибыли спасатели ближайшие государственных пожарно-спасательных частей и приступили к ликвидации пожара.

Как оказалось, возгорание произоло в 1-этажном заведении общественного питания, знаходивться в пристройке к гостинице, на площади 40 кв.м.

Читайте также Пожар в Ривненской области унес жизни трех человек

Стоит отметить, что в 11:57 пожар уже был локализован, а в 12:02 - ликвидирован.

На месте пожара было задействовано 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 32 человека личного состава подразделений Главного управления ДСНС Украины в г.Киеве.

Важно, что жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, под Черниговом вор поджег дом и погиб в огне, во время тушения пожара в доме в селе Новый Белоус спасатели обнаружили обгоревшее тело мужчины 1998 года рождения. На место происшествия сразу выехала полиция.

Как ранее сообщалось, в центре Полтавы загорелось историческое здание - бывший Дом дворянского собрания на улице Соборности.