Центр Киева охвачен пламенем (видео) [ Редактировать ]
В Киеве, 12 декабря, на бульваре Тараса Шевченко жуткий пожар охватил торговый павильон около ЖД-касс и гостиницы "Экспресс". Об этом сообщает "Киев Сейчас".
12 декабря в 11:35 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г.. Киеве поступило сообщение о пожаре на бульваре Тараса Шевченко, 38/40 в Шевченковском районе столицы.
На место происшествия немедленно прибыли спасатели ближайшие государственных пожарно-спасательных частей и приступили к ликвидации пожара.
Как оказалось, возгорание произоло в 1-этажном заведении общественного питания, знаходивться в пристройке к гостинице, на площади 40 кв.м.
Стоит отметить, что в 11:57 пожар уже был локализован, а в 12:02 - ликвидирован.
На месте пожара было задействовано 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 32 человека личного состава подразделений Главного управления ДСНС Украины в г.Киеве.
Важно, что жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
Напомним, под Черниговом вор поджег дом и погиб в огне, во время тушения пожара в доме в селе Новый Белоус спасатели обнаружили обгоревшее тело мужчины 1998 года рождения. На место происшествия сразу выехала полиция.
Как ранее сообщалось, в центре Полтавы загорелось историческое здание - бывший Дом дворянского собрания на улице Соборности.
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