В Херсонской области произошло ДТП с рейсовым автобусом. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Водитель маршрутного автобуса "Эталон", двигаясь из села Садово в направлении села Антоновка, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего съехал в кювет и перевернулся.

Отмечается, что в результате аварии погибли 2 человека, еще около 10 получили травмы различной степени тяжести. В автобусе были также дети. На месте трагедии работают правоохранители.

Фото: соцсети

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