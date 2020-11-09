Под Херсоном маршрутка с детьми попала в смертельное ДТП (фото) [ Редактировать ]
В Херсонской области произошло ДТП с рейсовым автобусом. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Водитель маршрутного автобуса "Эталон", двигаясь из села Садово в направлении села Антоновка, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего съехал в кювет и перевернулся.
Отмечается, что в результате аварии погибли 2 человека, еще около 10 получили травмы различной степени тяжести. В автобусе были также дети. На месте трагедии работают правоохранители.
Фото: соцсети
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