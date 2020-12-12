В Україні рекорд госпіталізацій хворих на COVID-19. Уперше до медзакладів ушпиталили понад три тисячі інфікованих. І це статистика за добу. При цьому є й позитивна динаміка - пацієнтів, які одужують стабільно більше, ніж тих, у кого виявляють коронавірус.

На сьогодні маємо майже 13 тисяч нових випадків заражень. У лідерах сумної статистики, незмінно - Київ, Одеська, Запорізька, Київська та Львівська області. Найменше хворіють, за даними МОЗ, на Луганщині та Кіровоградщині.

Отже, кількість тих, хто підхопив COVID-19 від початку пандемії, перевалила за 885 тисяч. У МОЗ тим часом побоюються краху медичної системи. А все через мізерні зарплати медпрацівників. У бюджеті на наступний рік, на охорону здоров'я передбачили надто мало грошей.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я: