COVID-19 в Україні: зафіксували рекорд госпіталізацій інфікованих [ Редактировать ]
В Україні рекорд госпіталізацій хворих на COVID-19. Уперше до медзакладів ушпиталили понад три тисячі інфікованих. І це статистика за добу. При цьому є й позитивна динаміка - пацієнтів, які одужують стабільно більше, ніж тих, у кого виявляють коронавірус.
На сьогодні маємо майже 13 тисяч нових випадків заражень. У лідерах сумної статистики, незмінно - Київ, Одеська, Запорізька, Київська та Львівська області. Найменше хворіють, за даними МОЗ, на Луганщині та Кіровоградщині.
Отже, кількість тих, хто підхопив COVID-19 від початку пандемії, перевалила за 885 тисяч. У МОЗ тим часом побоюються краху медичної системи. А все через мізерні зарплати медпрацівників. У бюджеті на наступний рік, на охорону здоров'я передбачили надто мало грошей.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я:
Заробітна плата, яка повинна бути справедлива - це 23 тисячі гривень. На наступний рік. На 2021 рік. 23 тисячі гривень - лікар, 17 тисяч гривень - середній персонал, і 12 тисяч гривень - молодший персонал. Цей той мінімум, той необхідний мінімум, який ми повинні забезпечити.
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