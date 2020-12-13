В воскресенье, 13 декабря, в 20:30 на телеканале "Интер" состоится прямая трансляция поединка за титул чемпиона WBC-Asia. В этот день в ринге сойдутся два лучших на сегодняшний день украинских боксера - Владислав Сиренко и Константин Довбищенко. Победитель предстоящего поединка сможет существенно продвинуться в рейтинге и получит право претендовать на поединки с представителями TOP-10.

Стоит отметить, что Владислав Сиренко уже провел 14 впечатляющих боев и в 13 из них одержал досрочную победу. Эксперты бокса считают, что Сиренко в будущем может занять место Усика.

фото: instagram

Также считает и тренер Сиренко - Джеймс Али Башир, который заявил, что в сегодняшнем поединке Сиренко должен показать свой высокий уровень подготовки и должен не просто превзойти, но и остановить соперника.

Я считаю, что Влад Сиренко должен заявить о себе. Он должен выйти и показать, что он уже на другом уровне нежели парень, с которым он будет боксировать. Влад должен превзойти и остановить соперника. Настало время Влада Сиренко

Сиренко в эксклюзивном интервью для "Подробностей" поделился мнением насчет предстоящего боя и своего соперника, а также рассказал, как готовился, с кем спаринговал, и как пришел в большой бокс.

фото: instagram

Я всю жизнь занимался спортом

Я в спорте с 7 лет, во втором классе я начал заниматься футболом и занимался аж до 15 лет, наша команда участвовала в соревнованиях, мы ездили на сборы. Но при этом я не могу это назвать супер-профессиональным. Через время наша команда распалась, и я решил попробовать себя в другом спорте - попал на кикбоксинг, даже через пару месяцев уже участвовал в соревнованиях. Через некоторое время меня пригласили тренироваться и уже заниматься именно боксом, это был любительский бокс, я параллельно тогда занимался и кикбоксом и уже боксом. После этого я полностью ушел в бокс, моим тренером на тот момент был Виктор Сидоренко, а также Владимир Владимирович Богатыренко. Отмечу, что сейчас я тренируюсь с Джеймсом Али Баширом и с Владимиром Ходаковским.

фото: instagram

В моей любительской карьере была и черная полоса, которая дала мне толчок двигаться дальше

В Украине я начал часто проигрывать, не попал "в медаль" на чемпионате страны. После этого я решил, что хочу себя пробовать уже серьезно в профессиональном боксе. У меня на тот момент была действующая американская виза и я решил уехать и "попытать счастья" на другом континенте. Но Америке меня встретила не так приветливо, как я ожидал. Конкретных, хороших предложений на тот момент не было, промоутера, который бы мной на то время заинтересовался - также не было.

фото: instagram

У меня было большое желание заниматься боксом и все

Я отмечу, что тогда у меня не было багажа профессиональных боев, у меня, грубо говоря, было только большое желание боксировать и все. Знаете, не каждый хочет вкладывать деньги в человека, которого ты абсолютно не знаешь, а для того, чтобы начинающего боксера вывести на определенный уровень - это немалые вложения, не все могут пойти на это. Я ехал тогда с целью найти себе промоутера и менеджера, но это не сложилось, так как и с боями там - ни одного боя я не провел. Но, я хочу отметить, что получил я тогда намного больше и ценнее - это люди, знакомства, знания и опыт. Именно в тот период я и познакомился с Баширом.

Судьба меня забросила в Южную Африку

На тот момент Башир тренировал чемпиона Южной Африки - Руана Виссера, с которым он познакомился, когда тренировал Владимира Кличко. После чего Башир предложил мне уехать вместе в Южную Африку и тренироваться уже вместе с Руаном Виссером, я, конечно же, согласился, так как это - бесценный опыт.

Был интересный момент уже по прилету: Башир прилетел первый, я летел один, вышел - меня никто не встречает, я уже напрягся, так как ты в чужой стране, особо без денег и без плана "Б", эта 10-минутная пауза, пока я ждал чего-то и сам не понимал чего, заставила меня очень переоценить некоторые моменты в жизни. Но, по итогу Башир и Руан все-таки приехали, просто опоздали.

Но тут все пошло не так

Этот парень - Руан Виссер, был очень большой, реально. Во-первых, рост - 2.10, я не ожидал, во-вторых, он по весу был тоже немаленький. Мы долго ехали из аэропорта, я не совсем понимал, где мы и куда едем, первое впечатление было не очень приятное.

На следующий день мы полетели уже в Дурбан, как-то быстро все происходило там, мы по сути приехали - отбоксировали и все. Но я был очень сильно впечатлен тем, как нас там гостеприимно принимали и насколько были нам рады. Уже со временем я понял, что я был для них как "белая ворона", потому что обычно из Африки все пытаются наоборот выехать куда-то в Америку, Европу, а тут все наоборот - боксер из Украины, тренер из Америки.

Это был мой первый профессиональный поединок в Южной Африке.

Когда я вернулся из Африки в Украину у меня уже было 7 или 8 боев, тогда с нами связался менеджер Максим Михайлев и предложил работать с немецкой компанией "Fächer Sportmanagement". Предложенные условия были очень хорошими, прекрасный контракт, также нам обещали много боев в будущем, и опять-таки очень лояльное отношение к боксеру, вот мы и согласились.

Из Украины особо предложений не было.

У меня есть бои, которыми я не особо доволен

Безусловно, у меня есть бои, которыми я не особо доволен, были тяжелые в разных аспектах, например: у тебя сложный соперник, а есть просто морально тяжелые бои, так как боксеры - это тоже живые люди, есть такие бои, которые еще до боя уже тяжелые. Есть много факторов, которые влияют и на настрой до боя, и во время уже поединка.

фото: instagram

Но могу отметить свой 14-й бой, который был этим летом с Кроленко. Я могу назвать этот поединок, правда, самым непростым для меня. Не из-за того, что происходило в ринге тогда, а то, с какими трудностями я столкнулся до боя.

фото: instagram

Я могу честно признаться, что на бой я выходил морально истощенным, на это был ряд причин, также - бой перенесли на месяц, это тоже повлияло. Я выходил уже с неправильным настроем и мыслью - "скорее бы это все уже закончилось". Видимо, это тоже очень повлияло на качество боя.

Отмечу, что я тогда был не в лучших своих кондициях.

Похожая ситуация у меня была и в Америке. Однажды, перед самим боем, мне заменили соперника, это тоже "бьет" , но с этим тоже нужно уметь справляться.

После таких боев делаешь определенные выводы и я, конечно, постараюсь в дальнейшем такого не допускать.

Для меня важно самому понимать, что я физически готов к бою

Мне очень важно самому перед боем ощущать и понимать, что я реально готов и физически, и психологически. А это приходит только тогда, когда ты прошел хороший тренировочный лагерь до боя, это психологически дает мне подпитку, когда ты знаешь, что ты прошел такие физические испытания, что твое тело в порядке, ты хорошо дышишь и у тебя все в порядке. Это очень бодрит и настраивает.

У всех свои настройки на бой.

Тренировка Сиренко перед поединком с Довбыщенко

Подготовка к бою проходит в несколько этапов

Подготовка боксеров к бою проходит в несколько этапов, а именно: общефизическая подготовка и спаринги.

Конкретно перед эти боем, я спаринговал с Тони Йоко в Париже, время позволяло и я не первый раз туда езжу на такие качественные спаринги.

фото: instagram

Я считаю, что такие спаринги очень позитивно влияют на общую подготовку боксера к бою.

Надеюсь, что и на предстоящий бой с моим соперником Довбыщенко это повлияет.

Довбщенко - настоящий воин, для меня это будет испытание

Довбыщенко - настоящий воин, я однажды даже был у него на живом бою, я случайно его даже комментировал. Он очень хорошо себя проявил, бой с ним для меня будет настоящим испытанием, которое мне сейчас нужно. Он очень духовитый, сильный парень, который всегда идет до конца, также, как и я.

Однозначно, у меня с ним получится пройти определенную дистанцию, поэтому я крайне позитивно отношусь к нему.

Я ощущаю сильнейшую поддержку своего тренера Джеймса Али Башира

У нас очень хорошие отношения с моим тренером, он дал мне колоссальные знания и опыт, вложил в меня все, я нереально ему благодарен за все не только как тренеру, но и как человеку, как моему настоящему другу.

Я не имею права поколебить его титаническую веру в меня. Уверен, что наш общий труд принесет свои плоды.

фото: instagram

Напомним, сегодня в 20:30 на телеканале "Интер" - прямая трансляция поединка за титул чемпиона WBC-Asia.

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