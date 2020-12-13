Главная елка страны, находящаяся на столичной Софийской площади осталась без пресловутой шляпы. Об этом сообщает пресс-служба проекта Folk Ukraine.

Такое решение приняли в преддверии праздника святого Николая. На верхушке главного новогоднего символа Украины появится традиционная звезда.

Фото: Facebook

Новогодне-рождественские праздники мы должны встречать в радости, мире и семейном уюте.

Утром шляпу мы сняли, а на его месте в канун Святого Николая засияет волшебная звезда.

Фото: Facebook

Ранее мы писали, что автора идеи установления "распределительной" шляпы на верху киевской елки раскрыли тайну весьма странного аксессуара.

Кроме того, стали известны цены на новогодние елки в Украине в 2020 году. Елочные базары откроются уже 10 декабря при государственных лесохозпредприятиях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.