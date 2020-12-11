"Распределительная шляпа" на главной елке страны: украинцам раскрыли тайну [ Редактировать ]
В 2020 году в Киеве установили необычную елку. Впервые за несколько лет она - искусственная. Кроме того, на нее надели весьма странный аксессуар - шляпу, которые многие связывают с фильмом "Гарри Поттер". А некоторые не могут понять, как рядом могут "уживаться" православный Софийский собор и "колдовской" головной убор.
Но, как оказалось, Гарри Поттер здесь ни при чем, а вот элементы сказки присутствуют. Как рассказали организаторы, шляпа - это часть сказочной концепции украшения Киева. Для жителей и гостей столицы в этом году вместо традиционной ярмарки сделают "сказочный лес".
Елку украсили игрушками в форме лесных зверей, шишек, грибов, желудей, яркими лампочками в виде свечей.
Всего во время прогулки можно будет полюбоваться на три новогодние красотки:
- "сказочный лес" на Софийской площади
- "полигональная игрушка" из хрусталя - возле Арки дружбы народов
- "петраковские росписи" на Контрактовой площади.
Церемония открытия планируется в 19:00 19 декабря, на День Святого Николая. Новогодние праздники в Киеве будут проходить с 19 декабря до 19 января.
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