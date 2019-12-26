В 2020 году главная елка страны выглядит так/ Фото: Podrobnosti.ua

Совсем недавно в Киеве, на Софиевской площади, открыли главную новогоднюю локацию и символ этого теплого праздника - елку. С каждым года она приобретает абсолютного новый вид. Предлагаем посмотреть, как выглядела елка в разное время.

Отметим, что раньше традиционно елку устанавливали на Майдане Независимости.

В 2014 году произошли изменения и активисты Евромайдана не дали установить новогоднее дерево в традиционном месте. Тогда каркас елки украинцы украсили тематическими плакатами.

С тех пор праздничные мероприятия перенесли на Софиевскую площадь.

Итак, для начала давайте посмотрим, как выглядит елка в 2020 году.

А теперь давайте вспомним, как выглядела главная елка страны в разные годы.

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