Неспокійно і у Франції. Десятки тисяч людей знову пікетували проти закону "Про глобальну безпеку".

Цього разу минулося без погромів. Але сутичок з поліцією уникнути не вдалося. Зокрема, на Площі Республіки в Парижі поліція застосувала сльозогінний газ та водомети, щоб розігнати протестувальників. Ті у відповідь жбурляли димові шашки, пляшки та каміння. За даними поліції, затримано понад півтори сотні учасників акції.

Нагадаємо, протести у Франції тривають треті вихідні. Усе - через документ, який забороняє фільмувати обличчя правоохоронців під час виконання ними службових обов'язків. Протестувальники вбачають у цьому порушення свобод.

Жан-Франсуа Мійод, протестувальник: