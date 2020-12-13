У Франції не припиняються протести проти поліцейського свавілля [ Редактировать ]
Неспокійно і у Франції. Десятки тисяч людей знову пікетували проти закону "Про глобальну безпеку".
Цього разу минулося без погромів. Але сутичок з поліцією уникнути не вдалося. Зокрема, на Площі Республіки в Парижі поліція застосувала сльозогінний газ та водомети, щоб розігнати протестувальників. Ті у відповідь жбурляли димові шашки, пляшки та каміння. За даними поліції, затримано понад півтори сотні учасників акції.
Нагадаємо, протести у Франції тривають треті вихідні. Усе - через документ, який забороняє фільмувати обличчя правоохоронців під час виконання ними службових обов'язків. Протестувальники вбачають у цьому порушення свобод.
Жан-Франсуа Мійод, протестувальник:
Вони хочуть ухвалити цей закон, а ми цього не воліємо. Бо то - загроза для демократичних свобод. Окрім того, він посилить повноваження поліції. А правоохоронці вже не раз показували своє расистське лице. Половина поліцейських, якщо не більше, підтримує ультраправі партії.
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