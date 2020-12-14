Степанов заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 [ Редактировать ]
В понедельник, 14 декабря, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине стабилизировалась ситуация с распространением коронавируса. В стране не увеличивается количество людей, которые проходят лечение от COVID-19 в больницах.
Об этом он сказал на брифинге.
По его словам, стабилизировать ситуацию удалось за счет введенных карантинных ограничений, в том числе и за счет карантина выходного дня.
"Если мы посмотрим на статистику по количеству людей, находящихся в наших больницах - то она не увеличивается. Мы можем фиксировать, что есть соответствующая стабилизация по количеству больных коронавирусной болезнью. Мы видим это по цифрам, в том числе и по количеству госпитализированных", - заявил Степанов.
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