Изменения в закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей пока не планируют вносить. Это возможно лишь при условии прогресса в переговорном процессе в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

"И какие-либо существенные изменения к этому закону (об особом статусе "ЛДНР" - ред.) не могут быть внесены до тех пор, пока мы будем считать это невозможным и пока не будет прогресса в переговорном процессе ТКГ", - сказал представитель Украины в политической подгруппе ТКГ, глава парламентского комитета по правовой политике Андрей Костин.

Он напомним, что на нормандском саммите в Париже было введение в законодательство "формулу Штайнмайера". Однако включить эту формулу в закон об особом статусе ЛДНР без внесения других технических изменений невозможно.

Костин считает режим прекращения огня большим достижением, однако по-прежнему остаются нерешенными вопросы обмена пленными, разминирования.

"Если будет движение со стороны российской делегации в решении, в том числе и этих вопросов, тогда речь может пойти и о каких-то изменениях к закону об особом порядке местного самоуправления", - уточнил представитель Украины в ТКГ.

Напомним, что ранее Леонид Кравчук рассказал, почему Будапештский меморандум не защитил Украину от агрессии со стороны России.

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