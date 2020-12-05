Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире одного из украинских телеканалов рассказал, почему Будапештский меморандум не спас Украину от агрессии со стороны России.

Напомним, что Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США. Он гарантировал Украине безопасность со стороны ядерных держав в обмен на отказ от ядерного оружия. Киев отказался от третьего по мощности ядерного арсенала в мире.

Прежде всего суть меморандума абсолютно правильная. Сказано, что государства будут гарантировать Украине суверенитет, территориальную целостность и независимость, и будут защищать от возможного нападения. Но как? Этого как раз и нет. Каким способом, как национальное законодательство подписантов скоординировать с международными действиями, чтобы защитить Украину, этого нет. На этом сейчас как раз и есть спекуляции.

Экс-президент напомнил, что Москва официально отказалась от своей подписи под документом. В Кремле заявили, что не будут выполнять Будапештский меморандум.

Я не слышал, чтобы президент США хоть один хотя бы напомнил, что был такой меморандум, и там стоит подпись президента США. Сейчас этот меморандум выполняет только Украина. Мы должны повлиять на глобальные мировые процессы, чтобы они повернулись к Украине не только словами, но и действиями, и тот, кто его не выполняет, несет ответственность. Если Россию вывести из мировой расчетной системы, ее экономика стала бы... я не знаю, какие использовать слова. Вот это санкции к государству.

Леонид Кравчук, возглавляющий украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, одобряет идею президента Владимира Зеленского вынести вопрос актуализации Будапештского меморандума на общенациональный опрос 25 октября 2020 года.

Верховная Рада несколько раз обращалась к мировому сообществу, обращались президенты, это говорилось на международных конференциях, на заседании ООН. Нельзя сказать, что Украина молчала. Но есть одно - Украина не объединялась вокруг этого важного вопроса. И вопрос, заданный президентом, когда он уже опирается на волю народа, это уже документ, что народ сегодня требует именно таких действий, а раз народ требует - то все политсилы должны выполнять волю народа.

Напомним, что Киев намерен призвать державы, которые поставили подпись под документом, выполнять взятые на себя обязательства. Зеленский считает, что актуализация положений Будапештского меморандума поможет Украине улучить свои позиции на переговорах с Россией по Донбассу и Крыму.