Это выдумка: депутат от "Слуги народа" сделал скандальное заявление о COVID-19 [ Редактировать ]
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук сделал скандальное заявление. Так, народный избранник сказал, что болезни COVID-19 не существует и назвал ее "выдумкой".
В эфире одного из украинских телеканалов Камельчук также отметил, что это касается и любой вакцины против этой болезни.
"Абсолютно серьезно заявляю, что я не доверяю ни одной вакцине в мире, особенно против выдуманной болезни COVID-19", - сказал депутат.
По словам Камельчука, "мы сейчас слышим об эффективности вакцин в 70%, в 50%, некоторые считают нормальным 30%. Если у нее такая эффективность, то возникает вопрос, что же она лечит и не вредит ли".
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