В понедельник, 14 декабря, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине стали делать меньше тестов на выявление COVID-19, поэтому МОЗ расширяет перечень симптомов, при которых тестирование будут делать бесплатно.

"На прошлой неделе было выявлено 78 719 случаев заболевания коронавирусной болезни. На позапрошлой неделе было 89 322 случая. На прошлой неделе было сделано методом ПЦР 244 391 тестирование - это меньше, чем было на позапрошлой неделе, где было 279 189", - уточнил Степанов.

По словам министра, как только в ведомстве увидели уменьшение количества обращений, то сразу приняли решение изменить подходы к тестированию.

"Сейчас нужно тестировать любых людей, которые имеют признаки респираторного заболевания. Также мы добавили экспресс-тесты - тесты на антиген, которыми тоже нужно тестировать людей", - сказал глава Минздрава.

Читайте также последнюю статистику о коронавирусе в Украине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.