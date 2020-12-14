У Нігерії оточили терористів, що захопили школярів [ Редактировать ]
У Нігерії нападників, які захопили школу-інтернат, оточили. Як повідомляє ВВС, до району, де бойовики потенційно утримують у полоні десятьох учнів, прибули загони військових. Доля ще трьохсот школярів - невідома.
Після нападу на навчальний заклад вони зникли безвісти. Правоохоронці разом із місцевими жителями розшукують дітей. Припускають, що учні могли втекти.
Напад стався три дні тому в штаті Кацина. Бойовики захопили школу, викрали дітей і поїхали в невідомому напрямку.
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