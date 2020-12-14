Умерли одной смертью: две девочки погибли во время селфи [ Редактировать ]
Практически один и тот же несчастный случай произошел сразу в двух городах Украины - в Ривне и во Львове. Там подростки пытались сделать селфи и погибли.
Так, во Львове, на железнодорожных путях, нашли труп 15-летней девочки, она погибла от удара током.
Поражение током девушка получила во время того, как делала селфи на товарном вагоне и коснулась линии электропередач. Железнодорожные станции - не место для забав. Ни в коем случае не пытайтесь подниматься на вагоны или локомотивы.
Кроме того, в Ривне еще одна 15-летняя девочка умерла, поднявшись с подругой на крышу недостроенного корпуса одного из общежитий города. Девочки тоже хотели сделать фото.
Одна из девушек во время фотографирования не удержалась и упала. От полученных травм несовершеннолетняя погибла на месте происшествия.
Согласно сообщению, девушка жила с матерью, семья в поле зрения правоохранителей никогда не попадала.
Ранее мы писали о том, что волна "проглотила" подростка во время селфи.
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