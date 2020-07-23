В Северной Ирландии подросток пытался сделать яркий фотоснимок на фоне воды, но был смыт волной.

Об этом пишет Daily Mail.

По информации, мальчик шел по каменистому берегу на побережье, которое называют Мостовая гигантов. В это время его снимали друзья.

Отмечается, что к счастью подросток отделался только ссадинами и царапинами.

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