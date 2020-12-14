Работу ресторанов в новогоднюю ночь продлили [ Редактировать ]
В понедельник, 14 декабря, Кабинет министров Украины опубликовал доработанное постановление о продлении карантина в Украине.
Согласно документу, работу заведений разрешили до 01:00 в новогоднюю ночь. Об этом свидетельствует постановление, опубликованное на правительственном портале.
Документом запрещается работа после 23 и до 7 часов с запретом проведения расчетных операций после 22 часов бизнеса по предоставлению услуг общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.).
Кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос и деятельности после 23 часов 31 декабря 2020 года до 1 часа 1 января 2021 года.
Ранее мы писали, как будут работать рестораны в Новый год.
Также мы писали о том, как будут работать аэропорты во время локдауна. Ранее сообщалось, когда в Украине начнется вакцинация от COVID-19.
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