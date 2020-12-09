Как будут работать рестораны в Новый год [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения сообщило, как будут работать заведения питания в новогоднюю ночь. Им планируют разрешить работу до часу ночи.
Об этом в ходе заседания Кабинета министров заявил глава Минздрава Максим Степанов.
"В новогоднюю ночь мы предлагаем разрешить работать заведениям питания до часу ночи", - сказал он.
Степанов напомнил, что сейчас заведения могут работать только до 22:00.
Ранее Шмыгаль назвал точную дату локдауна в Украине.
Также мы писали о том, как будут работать аэропорты во время локдауна. Ранее сообщалось, когда в Украине начнется вакцинация от COVID-19.
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