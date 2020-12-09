Министерство здравоохранения сообщило, как будут работать заведения питания в новогоднюю ночь. Им планируют разрешить работу до часу ночи.

Об этом в ходе заседания Кабинета министров заявил глава Минздрава Максим Степанов.

"В новогоднюю ночь мы предлагаем разрешить работать заведениям питания до часу ночи", - сказал он.

Степанов напомнил, что сейчас заведения могут работать только до 22:00.

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