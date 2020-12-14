С момента выхода самой ожидаемой игры Cyberpunk 2077 исполнилось меньше недели, но игра уже подверглась серьезной и вполне обоснованной критике.

Производительность Киберпанка 2077 на игровых приставках старого поколения PlayStation 4 и Xbox One оказалась настолько отвратительной, что игроки массово начали занижать оценки проекту на популярном оценочном сайте Metacritic.

Игру постоянно преследуют графические проблемы, невыполнимые квесты, обилие ошибок – все это портит впечатление от игры, которая в целом неплохая. На игровых компьютерах и приставках нового поколения Xbox Sereis X и PlayStation 5 игра идет отлично.

В результате нарастающего скандала и недовольства среди игроков о качестве Cyberpunk 2077, студия-разработчик игры CD Projekt Red (CDPR) срочно выпустила исправление, устраняющее некоторые из наиболее вопиющих проблем, но это не спасает игру в целом.

Компания официально признала, что работы по улучшению игры очень много. CD Projekt Red выпустила новое заявление, извиняясь за то, что "не показала игру на базовых консолях последнего поколения" перед ее выпуском.

Компания также пообещала провести еще серию ежемесячных обновлений, чтобы привести Cyberpunk 2077 в соответствие с версиями следующего поколения и ПК.

Cyberpunk 2077

Первый патч будет доступен в ближайшие семь дней, а за ним, скорее всего, последуют два крупных обновления в январе и феврале 2021 года.

По словам компании, исправления "должны решить наиболее серьезные проблемы, с которыми сталкиваются геймеры на консолях последнего поколения".

Официальное извинение от CD Projekt Red

В то же время, недовольным игрокам будут возвращать деньги за игру. Если магазин или цифровая площадка не возвращает деньги, то CD Projekt Red лично решит проблему с рефандом, достаточно написать им на почту.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в Cyberpunk 2077 обнаружено секретное послание. Также напомним, что Cyberpunk 2077 потребует более 100 ГБ на жестком диске.