В Сети опубликовали фотографию розничного издания Cyberpunk 2077 для PS4. Снимок показал пользователь Reddit под псевдонимом Justgonnasendit90, представившийся сотрудником интернет-магазина Amazon.

Судя по всему, дисковые версии Cyberpunk 2077 уже начали рассылать крупным ретейлерам: вскоре после публикации Justgonnasendit90 в Интернет попало более 20 минут геймплея игры с консоли Sony.

Попавший в Сеть отрывок демонстрирует сборку без установленного патча первого дня.

Разработчики с утечкой активно борются: более того, в разговоре с журналистами DualShockers представитель CD Projekt RED подтвердил, что команда готова принимать юридические меры против нарушителей эмбарго.

Ранее мы писали о том, что игра года Cyberpunk 2077 с Киану Ривзом "ушла на золото".