Диски с Cyberpunk 2077 начали рассылать по магазинам [ Редактировать ]
В Сети опубликовали фотографию розничного издания Cyberpunk 2077 для PS4. Снимок показал пользователь Reddit под псевдонимом Justgonnasendit90, представившийся сотрудником интернет-магазина Amazon.
Судя по всему, дисковые версии Cyberpunk 2077 уже начали рассылать крупным ретейлерам: вскоре после публикации Justgonnasendit90 в Интернет попало более 20 минут геймплея игры с консоли Sony.
Попавший в Сеть отрывок демонстрирует сборку без установленного патча первого дня.
Разработчики с утечкой активно борются: более того, в разговоре с журналистами DualShockers представитель CD Projekt RED подтвердил, что команда готова принимать юридические меры против нарушителей эмбарго.
Ранее мы писали о том, что игра года Cyberpunk 2077 с Киану Ривзом "ушла на золото".
по теме
Активность киберпреступников возросла на 20-25%
Российский теннисист Даниил Медведев в сложном противостоянии обыграл австрийца Доминика Тима в финале итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов
Пандемія продовжує вносити корективи у життя усього світу
Узнайте, кто вы по гороскопу древних индейцев
Світові авіакомпанії вже готуються до перевезення препаратів. Та лише 15 відсотків заявили про готовність транспортувати вакцини від Pfizer