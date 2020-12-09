10 декабря состоится выход долгожданной игры Cyberpunk 2077 (Киберпанк 2077). Сейчас игру во всю обозревают игровые СМИ и блогеры, а геймеры активно делают предзаказы – не удивительно, ведь это громкий проект AAA-класса и главный претендент на звание "Лучшей игры года".

Чтобы еще больше подогреть интерес к аудитории студия разработчик CD Projekt RED выпустила предрелизный трейлер Cyberpunk 2077 с демонстрацией возможностей игры, графики, игрового процесса и прочих "вкусных плюшек".

Однако внимательные пользователи, просмотревшие трейлер, обнаружили в нем скрытое послание от разработчиков Киберпанка 2077.

Этот текст мелькает на отметке в 2:09

В обращении к игрокам сотрудники польской студии поделились ожиданиями и волнениями в связи с уже совсем скорым релизом, а также новой информацией о готовящихся к проекту дополнениях.

Так владельцам игры обещают выпускать бесплатные дополнения уже сразу в начале 2021 года. Причем помимо дополнительных коротких сюжетных миссий студия планирует выпустить крупные аддоны, как те, что выходили для "Ведьмак 3: Дикая Охота" под названием "Кровь и вино" и "Каменные сердца".

Скриншот из игры Cyberpunk 2077

"Игроков ждет "целый ряд бесплатных DLC-наборов", которые будут содержать "кучу классных штук", - говорится в скрытом послании от CD Projekt RED.

Завершается послание просьбой от разработчиков. В CD Projekt RED хотят, чтобы после прохождения Cyberpunk 2077 или знакомства с ней игроки поделились своим опытом на форумах и в социальных сетях.

Скриншот из Cyberpunk 2077

"Мы хотим знать, понравился ли вам Night-City и какие решения вы приняли. Мы создали этот огромный мир для вас. Расскажите нам свою историю", — резюмируют авторы.

Cyberpunk 2077 выходит 10 декабря для игрвых платформ Xbox One, PlayStation 4 и компьютеров под управлением Windows 10 (Steam, GOG, Epic Games Store). Игра потребует более 100 ГБ на жестком диске.

Cyberpunk 2077

Киберпанк 2077 будет доступен и для PlayStation 5 с Xbox Series X|S, но только в режиме обратной совместимости, а значит без поддержки графических улучшений – версия с графикой RTX для консолей появится в 2021 году.

Ранее podrobnosti.ua сообщали что автор культовой игры S.T.A.L.K.E.R умер от COVID-19. В то же время Apple составила рейтинг лучших игр для смартфнов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.