Вийти з дому - і не потрапити в травмпункт! Ця місія зараз нездійсненна для мільйонів українців. Випробування крижаним дощем першими пройшли кияни. Лише за ці вихідні у столиці майже півтори тисячі травмованих людей, які падали на слизьких тротуарах.

А по всій країні - сотні аварій на дорогах. В аеропортах - були затримані рейси, а "Укрзалізниця" попереджає про збій графіку поїздів. Які регіони зараз найбільше потерпають від негоди? І які прогнози дають синоптики?

Сотні аварій, тисячі травм і потяги, які масово запізнюються. Погода випробовує українців. Після киян - перепало полтавцям, сумчанам та харків'янам.

У Харкові вже другий день іде дощ. На землі він замерзає, покриваючи все довкола суцільною кригою.

Дороги й тротуари посипають піском. Та все дарма - поверх нього знову моментально утворюється крижана кірка.

Віктор, двірник:

Песком сначала посыпали, а потом льдом все взялось, горы песка высыпали, а после песка начали солью посыпать. Потому что никто не думал, что такая погода будет. Ледяной дождь шел.

Це відео із соцмережі - напередодні ввечері люди самі посипали дорогу сіллю, аби хоч якось можна було заїхати нагору.

А вже опівдні у магазинах полиці з сіллю спорожніли.

Разобрали соль, осталась только морская.

Люди йдуть обережно, не кваплячись, бо надто слизько. До травмпункту одна за одною під'їжджають "швидкі".

Микола, житель Харкова:

Мягкая посадка, да (сміється). - Перелом? - Не знаю, сейчас будут исследовать.

Людмила Накладюк, жителька Харкова:

Поскользнулась на троллейбусной остановке, на песке. Видно, дождь прошел и на песке сверху корочка взялась. Ну, неудачно. Вроде и аккуратно шла, но вот, невезение - перелом со смещением, уже все вправили.

А ось цей хлопець впав біля входу до магазину.

Роман, житель Харкова:

Бордюр там был просто. Проезжая часть, прохожая часть и бордюр. Стал на бордюр, и такая ситуация - перелом бедра.

За добу на Харківщині з травмами ушпиталили 77 людей.

Олексій Гончаров завідувач відділення амбулаторної травми Харківської обласної клінічної травматологічної лікарні:

В основном, это травмы конечностей: переломы, повреждение связочного аппарата. Сейчас в основном это пациенты старшей возрастной группы.

Та все-таки рекорд з кількості падінь - у столиці. За ці вихідні майже півтори тисячі травмувань. Це офіційна статистика від КМДА. Київ четверту добу - у кризі.

Двірник Григорій б'є киркою - і так протягом 9 годин.

Працівника комунальної служби пана Григорія ми зустріли в центрі столиці - разом з напарницею чоловік розбиває тут лід із сьомої ранку.

Григорій, двірник:

Там чистили, там чистили. Стараємося. Важко дуже.

Важко - бо людей мало, а роботи - багато! І якщо з дорогами комунальники впоралися, то тротуари - здебільшого непрохідні.

Євген, житель Києва:

Тротуары - ужас, конечно, были. Особенно в первый день. Вот только, наверное, первый или второй день. Хотя у нас на Предславянской во дворах было нормально. Посыпали сразу.

По тротуарах тоді не ходили, а їздили. Обурився навіть мер столиці - перед вікендом зібрав нараду:

Приходить звіт, що двірники виходять і чистять тротуари. Але я особисто виїхав - перевірив. Ця інформація не відповідає дійсності.

Ситуація на вулицях уже дещо покращилась.

Наталія Миколаївна, жителька Києва:

Во-первых, погода по-другому. Дождь не идет. И естественно лучше стало.

Та у дворах - суцільна ковзанка! Бо шар льоду занадто товстий.

Наталія Миколаївна, жителька Києва:

Возле метро - нормально. Возле домов. И вот сейчас здесь более-менее нормально. А чуть во двор зайти - я скажу, я живу на Ольжича, 23 - там даже тротуар возле парадного тоже не почищенный.

І розслаблятися українцям не варто. Така "слизька" погода триватиме ще кілька днів.

Валентина Муратова, черговий синоптик:

Збережеться нестійка погода з опадами у вигляді дощу, мокрого снігу, з ожеледицею. На завтрашню добу - туман, і вдень місцями налипання мокрого снігу.

А вже з четверга на зміну дощам на Харківщині прийдуть тумани - і це також небезпека. Насамперед - для водіїв.

Так, на Одещині саме через густий туман сталося багато аварій. Одна з наймасштабніших - у Болградському районі. Постраждали семеро людей. Біля села Залізничне зіткнулися "Рено" та "Део Ланос". Удар був такої сили, що "Ланос" злетів у кювет, у салоні машини було троє дітей. Усіх постраждалих ушпиталили.