За розслідування гучної хакерської атаки у США взялося ФБР. Про те, що кіберзлодії отримали доступ до електронного листування Мінфіну та Міністерства торгівлі, стало відомо два дні тому. Вкрали дуже важливі фінансові дані.

В уряді заявили, що діяли хакери "за підтримки іноземної держави". Якої саме - не уточнили, але газета The Washington Post з'ясувала, що це Росія.

Американська розвідка занепокоєна, що зламати могли й сервери інших державних структур - просто поки що цього не помітили.

Ситуація настільки серйозна, що довелося скликати екстрене засідання Радбезу, а ФБР терміново направило найкращих фахівців для перевірки мереж усіх органів влади.