У Гаазі розпочнуть розслідування щодо російської агресії в Україні [ Редактировать ]
Міжнародний кримінальний суд у Гаазі готовий розпочати розслідування щодо російської агресії в Україні. Там оприлюднили звіт про ситуацію в окупованому Криму та на Донбасі. У документі йдеться про кричущі випадки на анексованому півострові - депортація, вбивства, катування, викрадення і примус до служби в армії країни-агресора.
А на сході України зафіксовані факти умисних вбивств, ударів по цивільних об'єктах, сексуальні насильства та інше. Також у звіті судді зазначили, що Київ готовий співпрацювати з міжнародними слідчими. Натомість Москва запити Міжнародного кримінального суду проігнорувала. Розслідування розпочнуть після обрання нового прокурора МКС.
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