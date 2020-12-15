Міжнародний кримінальний суд у Гаазі готовий розпочати розслідування щодо російської агресії в Україні. Там оприлюднили звіт про ситуацію в окупованому Криму та на Донбасі. У документі йдеться про кричущі випадки на анексованому півострові - депортація, вбивства, катування, викрадення і примус до служби в армії країни-агресора.

А на сході України зафіксовані факти умисних вбивств, ударів по цивільних об'єктах, сексуальні насильства та інше. Також у звіті судді зазначили, що Київ готовий співпрацювати з міжнародними слідчими. Натомість Москва запити Міжнародного кримінального суду проігнорувала. Розслідування розпочнуть після обрання нового прокурора МКС.