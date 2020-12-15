Уличная еда - любимая пища многих. Однако, может ли она навредить нашему организму? Медики рассказали, какой уличный фастфуд лучше не употреблять, передает newsyou.info.

Сладкая газировка

Запивают все уличные перекусы, как правило, сладкой газированной водой. О вреде этой шипучки врачи говорят давно, но популярность таких напитков не снижается. С каждым годом все больше становится тех, кто совершенно правильно отказывается от них в пользу негазированной простой воды. Люди поняли, что она и не вредит, да и жажду утоляет лучше. Что же касается сладких шипучек, то тут все понятно - масса красителей, сахара пользы не принесут.



Хот-дог

Не всегда качественные и свежие сосиски или колбаски маскируют острыми добавками - корейской морковкой, солеными огурцами. Кетчупы, майонезы и горчицы совершенно непонятного происхождения - они уже перелиты в неопрятные бутылки. Есть риск не только подхватить инфекцию, но и элементарно заработать изжогу, панкреатит от такого перебора всего острого-жирного.

Жареные пирожки, беляши и чебуреки

Как и любая жареная еда, пирожки и чебуреки, "бьют" по пищеварительной системе, по печени и поджелудочной. Также не стоит забывать о качестве масла, на котором это все жарится, а главное - о начинках. Нет гарантии, что в нее не попадет некачественное мясо, несвежая картошка или яйца. Так что, если уже и решили побаловать себя жареными пирожками, приготовьте их сами дома.

Сладкая вата

Излюбленное лакомство детей и взрослых - сладкая вата. Начнем с того, что в сахар для изготовления ваты подмешивают всевозможные красители и ароматизаторы в немалых количествах, чтобы "облачко" благоухало издалека. Эти добавки могут отразиться на организме весьма печально. Но главная опасность в другом - в самом способе изготовления ваты. Пока слой за слоем на палочки наматываются карамельные нити, туда же зачастую ветром наносит уличную пыль, мелкие насекомые попадают постоянно.

Мороженое

Тут главное, чтобы продукт был не только свежим, но и правильно транспортировался и хранился. Если мороженое сначала подтаяло, а потом снова замерзло - такое кушать нельзя. В нем развиваются вредные организмы, которые уже не уничтожаются холодом. Так что не стоит стесняться ощупывать пачку и возвращать ее, если мороженое ощутимо деформированное - это значит, оно заморожено повторно.

Ранее мы писали, чем опасно отсутствие аппетита.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.