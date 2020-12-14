Снижение аппетита часто проявляется при каких-либо воспалительных процессах, простудах и, в общем говоря, когда наш организм ослаблен. Медики рассказали, насколько это опасно и губительно для нашего организма, пишет newsyou.info.

Дело в том, что во время вирусного заболевания у людей перестраивается метаболическая программа. Организм начинает поглощать жиры и производить кетоновые кислоты, необходимые для борьбы с инфекциями. По этой причине многие болеющие теряют аппетит и предпочитают голодать. На самом деле этого хочет их организм, а в силу болезни люди не могут сопротивляться и поглощать пищу через силу.

Ученые провели опыт с мышами. Болеющих инфекциями грызунов заставляли употреблять корм. В результате те, мыши, которые употребляли пищу, умерли. При этом гибель наступала при потреблении 100% суточной нормы глюкозы.

Этот опыт лишний раз доказал, что при воспалительных процессах в организме не нужно полноценно питаться. Метаболические процессы в организме в период болезни протекают совсем по-другому. Оздоровительное воздействие голода на организм человека связано с эффектом, вызывающим падение температуры тела.

После приема пищи у болеющего может сразу же подняться температура, что при воспалительном заболевании совсем не нужно.

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