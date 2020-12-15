Ученые из Тулейнского университета в Новом Орлеане, США, выяснили, что риск заболеваний сердца значительно ниже у людей, соблюдающих здоровый режим сна - от семи до восьми часов каждую ночь, передает newsyou.info.

В ходе исследования ученые наблюдали за 408 802 людьми в возрасте от 37 до 73 лет, при этом у 5221 из них была обнаружена сердечная недостаточность. Оказалось, что у них были проблемы со сном: одни мучались от бессонницы, другие часто просыпались по ночам из-за собственного храпа, у третьих продолжительность сна была слишком короткой.

Специалисты установили, что у людей с наиболее здоровым режимом сна риск сердечных заболеваний значительно ниже. Таким образом, лучшей продолжительностью сна для долголетия ученые определили от семи до восьми часов каждую ночь.

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