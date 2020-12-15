Во вторник, 15 декабря, в Киеве на Шулявском мосту упали три электроопоры. В результате инцидента повреждено девять автомобилей. Пострадавших в результате инцидента нет.

Позже в сети появилось момента их падения.

В пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА), правоохранительные органы установят причины аварии.

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Ранее сообщалось, что на Шулявском мосту рухнули три столба. Движение ограничено. На месте происшествия работают представители Дирекции, специалисты КП "Киевпастранс" и аварийная бригада КП "Киевгорсвет".

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