Падения электроопор на Шулявском мосту: в сети появилось видео [ Редактировать ]
Во вторник, 15 декабря, в Киеве на Шулявском мосту упали три электроопоры. В результате инцидента повреждено девять автомобилей. Пострадавших в результате инцидента нет.
Позже в сети появилось момента их падения.
В пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА), правоохранительные органы установят причины аварии.
Ранее сообщалось, что на Шулявском мосту рухнули три столба. Движение ограничено. На месте происшествия работают представители Дирекции, специалисты КП "Киевпастранс" и аварийная бригада КП "Киевгорсвет".
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Во вторник, 15 декабря, в Киеве на Шулявском мосту упали три столба линии электроопоры