В Украине за прошедшие сутки подтвердили 10 622 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

За минувшие сутки выздоровели 12 549 пациента.

Общее число заболевших с начала эпидемии достигает 919 704 человек. При этом, выздоровели - 535 417 человек, а умерли - 15 744 (264- за минувшие сутки).

За сутки заболели 501 ребенок и 579 медработников.

Сделано 40 740 ПЦР-теста и 22 705 ИФА-теста.

Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве (1 858), Одесской (861), Запорожской (801), Киевской (705) и Львовской (600) областях.

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Кроме того, Германия в срочном порядке начнет коронавирусную вакцинацию. Самый поздний срок начала проведения общенациональной вакцинации попадет на начало 2021 года.

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