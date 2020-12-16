У Ватикані площу святого Петра прикрасили фігуркою Дарт Вейдера [ Редактировать ]
Незвична композиція прикрасила до Різдва площу святого Петра у Ватикані. Щороку там виставляють фігурки за біблійними мотивами. Проте цього разу, схоже, вертеп прибув із космосу.
Серед героїв - астронавт і персонаж, схожий на Дарта Вейдера із "Зоряних воєн". А Йосип, Марія, царі й пастушки нагадують кубічні шахові фігури, чим викликають численні жарти та невдоволення в соцмережах.
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