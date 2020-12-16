COVID-19 в Україні: у МОЗі визначили, кого вакцинуватимуть державним коштом [ Редактировать ]
10 622 нових інфікувань коронавірусом в Україні - за минулу добу. Ушпиталили понад три тисячі пацієнтів, від ускладнень померли - 264. Найгірші показники - у Києві, на Одещині, Львівщині та Запоріжжі. Одужали від COVID-19 - понад 12 тисяч українців.
У МОЗі вже розробили план щеплень проти коронавірусної інфекції та визначили, кого вакцинуватимуть державним коштом. Передусім це медики, військові на сході, літні люди і ті, хто має тяжкі хронічні захворювання. В Міністерстві розраховують, що препарат отримають в рамках програми COVAX - звідти вже надійшло схвалення на відповідний запит.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Ми наполегливо працюємо з виробниками, де ми будемо закуповувати вакцину, які проходять стадії сертифікації вакцин і пройшли всі клініспитанія. У нас є всі пропозиції, ми їх відшліфовуємо. і головне, що ми намагаємося, щоб ці вакцини прийшли в Україну якомога раніше.
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