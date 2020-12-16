10 622 нових інфікувань коронавірусом в Україні - за минулу добу. Ушпиталили понад три тисячі пацієнтів, від ускладнень померли - 264. Найгірші показники - у Києві, на Одещині, Львівщині та Запоріжжі. Одужали від COVID-19 - понад 12 тисяч українців.

У МОЗі вже розробили план щеплень проти коронавірусної інфекції та визначили, кого вакцинуватимуть державним коштом. Передусім це медики, військові на сході, літні люди і ті, хто має тяжкі хронічні захворювання. В Міністерстві розраховують, що препарат отримають в рамках програми COVAX - звідти вже надійшло схвалення на відповідний запит.



Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: