Нове водійське посвідчення за 30 хвилин. Де це можна зробити і що потрібно, аби отримати таку послугу? - з'ясовував Кирило Воронко.

Обміняти водійські права відтепер можна просто в паспортному сервісі. Новою послугою можуть скористатись ті, хто втратив, зіпсував чи просто хоче оновити зображення на документі. Також сервіс замінює дворічне тимчасове посвідчення на постійне. Якщо ж водій за цей період отримав понад два штрафи має скласти іспит. Втім, часто права оновлюють і через застарілість документа.

Анатолій, клієнт Паспортного сервісу:

Мені трошки соромно що за 20 років має не придатний вигляд. Тому по-перше хочеться, щоб він був пластиковий більш практичний.

Олександр Німченко, старший інспектор Паспортного сервісу:

У нас ви зможете здійснити обмін посвідчення водія у випадку закінчення терміну дії, втрати або викрадення документів, після зміни прізвища або закінчення дії документа.

Із собою треба мати паспорт громадянина України або ж ID-картку, оригінал або копію ідентифікаційного коду, а також медичну довідку про придатність до керування автомобілем та наявне посвідчення водія. Цією послугою можуть скористатися не лише українці.

Олександр Німченко, старший інспектор Паспортного сервісу:

Даною послугою можуть скористатися громадяни України які мають зареєстроване місце реєстрації, а також іноземці які перебувають на території України згідно з посвідкою на проживання та мають зареєстроване місце реєстрації яке підтверджується додатком 13.

Оплатити та отримати нові водійські права можна на місці, відразу після оформлення. Сама процедура триває 30 хвилин.

Ірина, клієнтка Паспортного сервісу:

Предыдущие права были утеряны на девичью фамилию, в связи с этим решила поменять уже на новую фамилию в связи с утерей. Сразу распечатали на месте, очень удобно и можно пользоваться.

Якщо ж права видані до 2013 року, може знадобитися трохи більше часу. Нове посвідчення видають на 30 років. Вартість обміну - 719 гривень.