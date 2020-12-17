В четверг, 17 декабря, скончался мэр Харькова Геннадий Кернес. Информацию о его смерти подтвердили его семья и близкий друг. Позже в сети появилась реакция известных политиков.

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш сделала публикацию в своем Telegram-канале.

"Он жил так, что память о нем победит саму смерть. Мои самые искренние соболезнования всем, кому был дорог Геннадий Кернес. Вечная Память", - говорится в сообщении.

Также соболезнование в эфире телеканала "Украина 24" выразил и народный депутат VIII созыва Михаил Добкин.

"С уходом Кернеса Харьков осиротел. Он с 2006 года участвовал в возрождении первой столицы Украины и сегодня воспринимать Харьков без связки с Кернесом не привычно, и горько, и пока еще больно. Должно пройти какое-то время, чтобы свыкнуться с этой мыслью", - сказал Добкин.

Он также рассказал, чем Кернес запомнился харьковчанам, пока возглавлял город.

"Он был новатор во многом, человек, который делал вещи не просто новые, а такие, на которые никто не решался", – резюмировал Добкин.

Также смерть Кернеса прокомментировал секретарь мерии Харькова Игорь Терехов.

"Сегодня ночью ушел мой друг, человек бесконечно влюбленный в свой Харьков, на возрождением которого он работал и днем, и ночью последние 16 лет. Человек, который из серого и старого Харькова сделал город, в который едут со всей Украины за красотой, опытом управления", - написал он в Facebook.

Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал смерть городского головы Харькова Геннадия Кернеса. Они были коллегами и друзьями.

"Он был сложным, резким, разным, очень "крученным". После покушения, единственное, что держало его "на плаву" в этом трагичном мире - это была его работа... Гена был исключительно сложным человеком. Но он и Харьков - неразделимые понятия. Еще он всегда шел навстречу по любым просьбам... Покойся с миром, друг мой. И даже, если сегодня на твоих костях будет топтаться различная падаль, то тебе, по большому счету, - все равно. Потому, что Харьков любил тебя. А ты любил Харьков", - написал Борис Филатов.

Ранее адвокат Анатолий Родзинский заявлял, что госпитализированный с коронавирусной инфекцией мэр Харькова Геннадий Кернес перенес инсульт, после которого лишился дара речи.

Напомним, что 28 апреля 2014 года Кернес получил огнестрельное ранение во время пробежки. В результате покушения у него были повреждены позвоночник, спинной мозг, одно из легких, печень и другие органы. Он оказался прикован к инвалидному креслу.

"Подробности" писали, что мэр Харькова Геннадий Кернес, которого в ночь на 17 сентября доставили в берлинскую клинику Charite, отчитался о расходах на перелет в Германию и лечение. Как сообщается в его декларации, на медицинские услуги клиники Charite было потрачено 4 124 665 грн, а специализированный авиационный транспорт обошелся в 1 748 137 грн.

Напомним, что 9 декабря Геннадий Кернес без присяги стал мэром Харькова.