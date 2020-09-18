Кернес отчитался, сколько потратил на лечение в Германии [ Редактировать ]
Мэр Харькова Геннадий Кернес, которого в ночь на 17 сентября доставили в берлинскую клинику Charite, отчитался о расходах на перелет в Германию и лечение.
В декларации харьковского градоначальника на сайте НАПК указано, что на медицинские услуги было потрачено 4 124 665 грн, а специализированный авиационный транспорт обошелся в 1 748 137 грн.
Вместе с Кернесом в Берлин улетели родственники. Политик был доставлен в немецкую клинику в противоковидной капсуле, как того требует медицинский протокол для таких больных.
Как сообщали "Подробности", по словам директора департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрия Сидоренко, проблемы со здоровьем у Кернеса возникли не из-за коронавируса, а в связи с ранением, которое он получил 28 апреля 2014 года во время пробежки.
Между тем сын мэра Харькова Родион Гайсинский написал в Instagram, что у Кернеса не было инсульта, как сообщают некоторые "источники". Его состояние стабильное, а врачи говорят о положительной динамике.
Ранее сообщалось, что из-за заражения COVID-19 и тяжелых травм, полученных при покушении, под вопросом остается политическое будущее Геннадия Кернеса и его переизбрание мэром Харькова.
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