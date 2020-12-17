Супруга мэра Харькова Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская подтвердила его смерть. Об этом она сообщила в Instagram.

Говорят, нет незаменимых людей. Это ложь. Каждый человек незаменим для кого-то. Ты лучший из лучших! Любим и скорбим.. Больно очень.

Сын Оксаны Гайсинской и пасынок Геннадия Кернеса Родион Гайсинской также попрощался с отчимом. Смерти Геннадия Кернеса он посвятил пост в Instagram.

Live strong - жить сильным. Это был твой девиз по жизни. Ты был самым сильным и всегда боролся до конца. Ты ушел из жизни победителем. В детстве я спросил, могу ли называть тебя папой? Ты ответил, что если это произойдет, то ты будешь самым счастливым человеком на земле... Ты навсегда останешься в моей памяти как самый добрый, сильный и мудрый, ты знал выход из любой ситуации и никогда не опускал руки. Человек с феноменальной памятью, взглядом, который замечает каждую мелочь. Образец для подражания, легенда. С тобой уйдет целая эпоха. Я люблю тебя, пап.

Напомним, что 28 апреля 2014 года Кернес получил огнестрельное ранение во время пробежки. В результате покушения у него были повреждены позвоночник, спинной мозг, одно из легких, печень и другие органы. Он оказался прикован к инвалидному креслу.

В ночь на 17 сентября Геннадия Кернеса доставили в берлинскую клинику Charite для лечения коронавируса. 11 декабря бизнесмен Павел Фукс сообщил, что у Кернеса резко ухудшилось состояние здоровья. У него полностью отказала вторая почка, он находится на стопроцентном диализе (искусственное выведения продуктов жизнедеятельности и избыточной жидкости из организма - ред.). Позднее в горсовете Харькова подтвердили эту информацию.

Напомним, что 9 декабря Геннадий Кернес без присяги стал мэром Харькова.