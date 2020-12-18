За минулу добу в Україні - 12 тисяч 630 нових хворих на COVID-19. Ушпиталили майже три тисячі пацієнтів, від ускладнень померли 260 людей. А позитивна статистика тих, що одужали - продовжує зростати: вилікувалися майже 13 тисяч осіб. Загальне число інфікованих від початку пандемії наближається до мільйона. Найбільше заражень на Одещині та на Запоріжжі, а також у Києві.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я Україні: