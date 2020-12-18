COVID-19 в Україні: позитивна статистика продовжує зростати [ Редактировать ]
За минулу добу в Україні - 12 тисяч 630 нових хворих на COVID-19. Ушпиталили майже три тисячі пацієнтів, від ускладнень померли 260 людей. А позитивна статистика тих, що одужали - продовжує зростати: вилікувалися майже 13 тисяч осіб. Загальне число інфікованих від початку пандемії наближається до мільйона. Найбільше заражень на Одещині та на Запоріжжі, а також у Києві.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я Україні:
Ми продовжуємо нарощувати потужності нашої системи охорони здоров'я щодо боротьби з COVID- 19. наразі в закладах охорони здоров'я в нас знаходиться 63 680 ліжок відведених під кисень, ой вибачте, відведених під лікування COVID-19. із них 37 308, які забезпечені або централізовано подачею киснем або біля ліжка знаходиться кисневий концентрат.
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